Zubeldía desembarca no Brasil e inicia trabalho no Fluminense

O técnico Luis Zubeldía chegou ao Brasil para assumir o comando do Fluminense. Na tarde desta quinta-feira, esteve no CT Carlos Castilho para o primeiro dia de trabalho no novo clube. O argentino, de 44 anos, assinou contrato até o fim de 2026.

Luis Zubeldía destacou a satisfação de reencontrar Germán Cano, atacante com quem já havia trabalhado no Lanús, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base. O treinador ressaltou que esses momentos dão sentido à carreira, trazendo experiência e renovando o entusiasmo no futebol.

— Muito feliz. Agradeço ao presidente e a toda comissão. Estamos aqui para cumprir os objetivos da equipe. São essas coisas (reencontro com Cano) que te dão vida, experiência. É um prazer voltar a comandar ele. Eu fui o treinador quando era reserva no Lanús e nas categorias de base. Isso é o lindo do futebol, que volte a encontrar com gente muito boa — comentou o treinador.

Ao lado de Zubeldía, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. A comissão técnica inicia os trabalhos ainda nesta quinta-feira. O treino foi adiado para as 15h30 para que o treinador e sua equipe pudessem comandar a atividade.

Treinador argentino assinou contrato até o fim de 2026 (Foto: Marcelo Gonçalves/ FFC)

Passagem pelo São Paulo e chegada ao Fluminense

Zubeldía assumiu o São Paulo em abril de 2024, após a saída de Thiago Carpini, e teve início promissor, com uma série de 13 jogos de invencibilidade e boa campanha na Libertadores, onde eliminou o Nacional-URU nas oitavas de final. A equipe acabou eliminada pelo Botafogo, nos pênaltis, nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a queda também ocorreu nas quartas, diante do Atlético-MG.

continua após a publicidade

No Fluminense, Zubeldía será o primeiro técnico estrangeiro em quase 30 anos. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997. Antes da contratação, a diretoria chegou a negociar com outro argentino, Gabriel Milito, que recusou a oferta.

A prioridade do clube é garantir vaga na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o foco passa a ser a Copa do Brasil, competição na qual o Fluminense não disputa uma final desde 2007 e que representa a última chance de título na temporada.