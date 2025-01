Goleiro do Fluminense, Pitaluga vê Fábio como inspiração e explica saída do Liverpool

Reforço do Fluminense para 2025, Marcelo Pitaluga comentou sobre a convivência com Fábio no dia a dia do CT Carlos Castilho. O jovem de 22 anos chega no Tricolor para compor elenco de Mano Menezes e entende que pode crescer com o veterano.

- Quando você tem um goleiro da grandeza do Fábio, é sempre uma vantagem poder conviver, conversar para um jovem goleiro, como eu. É ainda mais positivo voltar para um ambiente como esse. Vivência de jogo que ele tem muita. Observar é muito importante, seja um movimento, seja um posicionamento. É mais fácil quando você tem um Fábio do seu lado.

O atleta revelou ter tido uma conversa com o preparador de goleiros André Carvalho antes de retornar ao Rio de Janeiro e explicou o motivo de sua saída do Liverpool. Pitaluga espera ter mais minutos em campo e vê como positiva sua experiência no futebol europeu.

- Vi com ótimos olhos, uma grande oportunidade de retornar para casa. Um grande passo na minha carreira. Não é fácil jogar em um clube como o Liverpool. Os empréstimos são maneiras de você ter mais minutos. Você vai para um clube menor, mas você não é do clube. O clube saber que você vai ter o atleta por um período curto. Em contrapartida, quando você está no clube, você tem tempo para mostrar trabalho. Empréstimo é um tiro curto, você tem que dar sorte de algo acontecer, de ter oportunidade. A expectativa de um clube como o Fluminense é estar sempre no topo, brigando por títulos.

Na temporada, Mano Menezes ainda não deu indícios de como pretende utilizar seus goleiros em 2025. Fábio é o grande nome do elenco e titular absoluto, mas Pitaluga pode vislumbrar uma chance no Fluminense em copas.

Veja outra resposta de Pitaluga, reforço do Fluminense

Período no Liverpool

- Não me arrependo de ir para um dos maiores clubes do mundo. Na época, era uma grande oportunidade. Adquiri muita experiência, pela cultura, pela maneira de se trabalhar. Tenho muito a trabalhar, muito a provar. Estou dando meu máximo no dia a dia, tentando evoluir sempre. O trabalho aqui é de excelência, não tive dúvida em voltar. Treinei com Alisson, Taffarel. Dois ídolos históricos da posição, de Seleção Brasileira e com quem pude aprender muito. Entendo que retornar era o passo certo para minha carreira.