Reforço do Fluminense, Renê elogia Mano e rebate críticas: ‘Espero ser feliz’

Novo lateral-esquerdo do Fluminense, Renê vê com bons olhos sua chegada no Fluminense após o fim de seu contrato com o Internacional. Atleta de confiança de Mano Menezes, o jogador elogiou o treinador com quem já havia trabalhado no Colorado e espera vencer títulos no Tricolor.

continua após a publicidade

- Vou procurar fazer o meu melhor. É um treinador que conheço , tem um estilo de jogo que encaixa com o meu perfil, campeão. Fico feliz em reencontrá-lo e espero conquistar títulos juntos, o que não conseguimos no passado. Temos uma relação muito boa. Mandei uma mensagem dizendo que daria o meu melhor dentro e fora de campo quando assinei. É a segunda vez que estou trabalhando com ele. Lá (no Inter), conseguimos ser vice-campeões e espero ganhar títulos com ele aqui.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Renê também rebateu as críticas que recebeu pelos períodos em que atuou por Flamengo e Internacional. O jogador abriu o jogo sobre suas características e afirmou que espera ser feliz no Fluminense.

continua após a publicidade

- Sei que por onde passei, sempre joguei bastante. Sou muito regular. Mas infelizmente o futebol brasileiro é isso. Você tem que estar bem sempre, senão você acaba não sendo reconhecido. Mas sou muito feliz pelo que vivi no futebol, procuro sempre respeitar o adversário, não sou de fazer graça para agradar a torcida. Se gostar de mim ou não, vai ser pelo que faço dentro de campo. Sempre joguei bastante, mas muito criticado às vezes por uma falha ou um lance que você acaba sendo culpado. Faz parte do futebol. O importante é ser honesto, trabalhar no dia a dia. Sempre saí pela porta da frente. Fico feliz em estar em mais um grande clube, conquistar títulos e parar de ser criticado. Espero ser muito feliz.

Com o Grupo 2, Renê se colocou à disposição do Fluminense, mas só deve estrear no Campeonato Carioca a partir da 5ª rodada. O atleta disputará posição com Gabriel Fuentes, que encerrou 2024 sendo titular contra Cuiabá e Palmeiras.

continua após a publicidade