Com apenas um minuto em campo, Daniel recebeu um passe no setor do meio de campo e fez um lindo lançamento para Keno no lado esquerdo da área, mas o atacante não finalizou como gostaria e a bola balançou as redes pelo lado de fora. E no fim do jogo, o camisa 55 fez um belo cruzamento na cabeça de Lelê, em que o centroavante cabeceou para boa defesa do goleiro Gabriel.