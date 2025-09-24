Torcedores do Fluminense surpreendem em escolha de novo técnico
Renato Gaúcho pediu demissão nesta terça-feira (23)
- Matéria
- Mais Notícias
Um dia após a eliminação do Fluminense para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e o pedido de demissão de Renato Gaúcho, os torcedores do Tricolor manifestaram sua opinião sobre o futuro do clube em enquete realizada no canal oficial do Lance! Fluminense no WhatsApp.
Renato Gaúcho se pronuncia após pedido de demissão do Fluminense
Fluminense
Carol Portaluppi responde crítico de Renato Gaúcho após demissão
Fora de Campo
Bárbara Coelho dispara contra Renato Gaúcho: ‘Se colocou acima do Fluminense’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O resultado chamou a atenção: a opção “Outro” concentrou aproximadamente 70% dos votos, indicando que a maioria da torcida não se vê representada pelos nomes inicialmente sugeridos. Entre os treinadores listados, Cuca foi o mais citado, com cerca de 18%, seguido por Tite (10%). Já Roger Machado e Bruno Lage receberam menos de 2% cada.
A saída de Renato Gaúcho, anunciada logo após o empate em 1 a 1 com o Lanús no Maracanã, deixou o Tricolor em uma situação de indefinição. Apesar de ter levado o time às semifinais da Copa do Brasil e de mantê-lo no meio da tabela do Brasileirão, o treinador alegou desgaste e pressão como fatores para sua decisão.
O levantamento entre torcedores mostra não apenas o impacto da eliminação continental, mas também a insatisfação em relação às opções tradicionais do mercado. A diretoria agora terá de decidir se apostará em um nome de peso ou se buscará um perfil alternativo para a sequência da temporada.
➡️Thiago Silva revela favorito para substituir Renato Gaúcho no Fluminense
Sequência do Fluminense
Por sorte, a semifinal da Copa do Brasil só acontece em dezembro. Até lá, o Fluminense terá que se reorganizar sob o comando interino de Marcão e focar no Brasileirão. O Tricolor não vive uma situação desesperadora na tabela, mas pode se complicar se não reagir logo. O campeonato de pontos corridos não perdoa oscilações prolongadas, e a queda na Sul-Americana expõe o risco de a temporada terminar com o clube em uma posição indefinida: sem título, sem vaga na Libertadores e ameaçado por baixo rendimento.
Renato se despede, mas deixa um Fluminense fragmentado, com jogadores contestados, contradições abertas e muitos pontos de interrogação para o restante de 2025.
- Matéria
- Mais Notícias