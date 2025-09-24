Torcedores do Fluminense surpreendem em escolha de novo técnico

Um dia após a eliminação do Fluminense para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e o pedido de demissão de Renato Gaúcho, os torcedores do Tricolor manifestaram sua opinião sobre o futuro do clube em enquete realizada no canal oficial do Lance! Fluminense no WhatsApp.

O resultado chamou a atenção: a opção “Outro” concentrou aproximadamente 70% dos votos, indicando que a maioria da torcida não se vê representada pelos nomes inicialmente sugeridos. Entre os treinadores listados, Cuca foi o mais citado, com cerca de 18%, seguido por Tite (10%). Já Roger Machado e Bruno Lage receberam menos de 2% cada.

A saída de Renato Gaúcho, anunciada logo após o empate em 1 a 1 com o Lanús no Maracanã, deixou o Tricolor em uma situação de indefinição. Apesar de ter levado o time às semifinais da Copa do Brasil e de mantê-lo no meio da tabela do Brasileirão, o treinador alegou desgaste e pressão como fatores para sua decisão.

O levantamento entre torcedores mostra não apenas o impacto da eliminação continental, mas também a insatisfação em relação às opções tradicionais do mercado. A diretoria agora terá de decidir se apostará em um nome de peso ou se buscará um perfil alternativo para a sequência da temporada.

Sequência do Fluminense

Por sorte, a semifinal da Copa do Brasil só acontece em dezembro. Até lá, o Fluminense terá que se reorganizar sob o comando interino de Marcão e focar no Brasileirão. O Tricolor não vive uma situação desesperadora na tabela, mas pode se complicar se não reagir logo. O campeonato de pontos corridos não perdoa oscilações prolongadas, e a queda na Sul-Americana expõe o risco de a temporada terminar com o clube em uma posição indefinida: sem título, sem vaga na Libertadores e ameaçado por baixo rendimento.

Renato se despede, mas deixa um Fluminense fragmentado, com jogadores contestados, contradições abertas e muitos pontos de interrogação para o restante de 2025.