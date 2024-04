Torcedores do Fluminense se empolgam com Marquinhos e elegem o pior em campo na Libertadores

Marquinhos marcou um golaço pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o Colo-Colo pela Libertadores e os torcedores elegeram o principal personagem e o pior em campo da vitória tricolor. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Fluminense.

Segundo os tricolores, Marquinhos foi o melhor em campo, com 79% dos votos (381 votos). Por outro lado, Lima, com 81% dos votos (322 votos), não agradou pelos torcedores do Fluminense.

Martinelli atuou de zagueiro contra o Colo-Colo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)