Há uma grande expectativa por um dos maiores públicos da história do Fluminense no Novo Maracanã. Contra o River Plate, o estádio recebeu 62.505 presentes, enquanto o duelo contra o Argentinos Juniors contou com 61.396 tricolores, que representam o 2º e 3º maiores públicos do clube desde a reforma do Mário Filho, respectivamente.