Torcedores do Fluminense decidem dupla ideal para jogar com Thiago Silva; Tricolor tem a pior defesa do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com os dois gols sofridos diante do Atlético-MG, o Fluminense chegou a ser vazado 10 vezes em cinco partidas do Brasileirão. Com isso, a equipe de Fernando Diniz possui a pior defesa da competição de forma provisória, uma vez que a rodada não foi concluída.

Apesar disso, os tricolores vivem a expectativa pela chegada de Thiago Silva, que tem um acerto encaminhado com o Tricolor para o meio do ano. O atleta deixará o Chelsea no fim de seu contrato e chega no Time de Guerreiros para ocupar o lugar deixado por Nino.

No elenco atual, o Fluminense conta com Felipe Melo, Thiago Santos, Manoel, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Marlon para a função. No entanto, este último está emprestado e deve retornar ao Shakhtar Donetsk nos próximos meses.

Em enquete realizada no canal de WhatsApp do Tricolor, os torcedores decidiram quem seria o parceiro ideal para Thiago Silva no time titular. Na votação, Felipe Andrade foi eleito o parceiro ideal com 52% dos votos. Enquanto isso, Felipe Melo ficou na segunda colocação.

Felipe Andrade é eleito parceiro ideal para Thiago Silva no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Na coletiva, Fernando Diniz lamentou muito os erros defensivos que deram origem aos gols de Vargas na reta final da segunda etapa. O Fluminense vencia por 2 a 0 e parecia ter os três pontos muito próximos até as substituições feitas por Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG.

- Jogamos muito bem hoje também. Só que a gente falhou em coisas que a gente não pode falhar, com 2 a 0, a gente não pode permitir. Principalmente os gols que a gente tomou, a gente tomou dois gols muito evitáveis. Mas o time foi aguerrido, o time correu, o time lutou. Eu acho que a gente tem que continuar com o mesmo volume de intensidade, de entrega e corrigir esses detalhes pra gente voltar a ser consistente nas vitórias.

No entanto, Fernando Diniz precisará encontrar novas soluções, uma vez que Thiago Silva só deve estar apto para jogar pelo Fluminense a partir de julho. Além disso, o veterano não poderá atuar na fase de grupos da Libertadores e na 3ª fase da Copa do Brasil.