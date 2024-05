Fluminense e Atlético-MG fizeram um confronto emocionante em Cariacica, pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 18:04 • Cariacica (ES)

Em um jogo emocionante, o Atlético-MG arrancou um empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Kléber Andrade, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar com Cano e ampliou a vantagem com Renato Augusto, mas Vargas entrou na etapa final e balançou as redes duas vezes para o Galo.

Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz chega aos cinco pontos, mas não se distancia da zona de rebaixamento. Por outro lado, o time de Gabriel Milito atingiu os nove pontos e divide a liderança de forma provisória com o Botafogo.

O Atlético-MG volta a campo e encara o Peñarol, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça-feira (7). O Fluminense encara o Cerro Porteño também pela competição continental, mas na quinta-feira (9).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 1 Atlético-MG - Brasileirão

5ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de maio de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira (auxiliares); Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR).

Vargas brilhou com dois gols diante do Fluminense após entrar na segunda etapa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

FLUMINENSE

Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Douglas Costa, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG

Everton; Saravia, Battaglia, Jemerson e Arana; Otávio, Franco e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.