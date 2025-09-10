Herói do Fluminense, Thiago Silva indica aposentadoria

Herói da classificação do Fluminense diante do Bahia nesta quarta-feira (10), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Thiago Silva abriu o coração ao comentar o gol decisivo. Em entrevista após o duelo no Maracanã, o zagueiro celebrou o momento e afirmou que quer buscar o título do torneio, que seria "o último da carreira".

— Eu fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. A cada final de semana, a gente tem três jogos, é muito difícil. A entrega, a luta de todo mundo. Hoje eu falei pra eles no início do jogo: "Independente do que aconteça durante os 90 minutos, entreguem tudo que vocês têm. A gente não tem outro jogo. Eles fizeram o papel deles lá, e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso aqui". Só que eu não sabia que seria dessa maneira tão bonita para mim, com as cores do Fluminense — disse o capitão ao "SporTV".

— Um momento especial, um momento que eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira. Na Libertadores, ano passado, eu fiz contra o Grêmio, a gente passou nos pênaltis. Hoje, mais uma vez. Mas, do fundo do coração, eu não quero parar aqui. Eu quero chegar em dezembro e comemorar o título, porque eu sei que praticamente vai ser o último da minha carreira — completou.

Fluminense x Bahia: como foi o jogo?

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O placar do jogo de ida foi 1 a 0 para o Bahia. Os gols do jogo foram marcados por Canobbio e Thiago Silva.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã; Rio de Janeiro

⚽Gols: Canobbio 8'/2T (FLU), Thiago Silva 39'/2T

🟨 Cartões amarelos: Freytes, Canobbio (FLU) Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 48.668

💸 Renda: R$ 1.980.099,50

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Acosta); Serna (Keno), Canobbio (Ignácio) e Everaldo (Cano).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho) e Michel Araújo (Iago); Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly).