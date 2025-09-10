Fluminense tem desfalque de destaque para clássico na Copa do Brasil

O Fluminense terá um desfalque importante no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O atacante uruguaio Canobbio, destaque do time na competição, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória tricolor sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

A advertência ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 17 cometeu falta dura em Luciano Juba e levou o cartão. Os dois amarelos anteriores haviam sido aplicados nos confrontos de ida e volta das oitavas de final, diante do Internacional. Assim, Canobbio ficará de fora do jogo de ida da semifinal. Além dele, o volante Nonato também estava pendurado, mas escapou de punição.

Na Copa do Brasil, Canobbio já fez seis partidas, cinco delas como titular. O uruguaio marcou 3 gols na competição e tem sido um dos destaques do Fluminense.

continua após a publicidade

O adversário do Fluminense será definido nesta quinta-feira (11), quando Vasco e Botafogo se enfrentam no Estádio Nilton Santos pela outra vaga na semifinal. Independentemente do rival, o técnico Renato Gaúcho já sabe que precisará encontrar uma alternativa para suprir a ausência do uruguaio, que vinha sendo titular nas últimas três partidas da Copa do Brasil.

Para a posição de ponta, Renato conta com opções variadas. Keno e Soteldo aparecem como alternativas mais experientes, enquanto Serna, Santi Moreno e o jovem Riquelme Felipe completam a lista de possibilidades. A escolha dependerá do planejamento da comissão técnica e da estratégia adotada para o confronto decisivo.

continua após a publicidade

Antes de pensar na Copa do Brasil, porém, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Corinthians no próximo sábado (13), às 21h, no Maracanã. Já os jogos da semifinal do torneio nacional estão marcados para os dias 10 e 14 de dezembro, quando o time das Laranjeiras buscará a vaga na grande decisão.

Canobbio na partida entre Fluminense e Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense