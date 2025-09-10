menu hamburguer
Fluminense

Fluminense tem desfalque de destaque para clássico na Copa do Brasil

Canobbio não vai enfrentar Vasco ou Botafogo na próxima fase

Canobbio Fluminense
imagem cameraCanobbio comemora seu gol pelo Fluminense diante do Internacional na Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
22:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense terá um desfalque importante no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O atacante uruguaio Canobbio, destaque do time na competição, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória tricolor sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da competição.

A advertência ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 17 cometeu falta dura em Luciano Juba e levou o cartão. Os dois amarelos anteriores haviam sido aplicados nos confrontos de ida e volta das oitavas de final, diante do Internacional. Assim, Canobbio ficará de fora do jogo de ida da semifinal. Além dele, o volante Nonato também estava pendurado, mas escapou de punição.

Na Copa do Brasil, Canobbio já fez seis partidas, cinco delas como titular. O uruguaio marcou 3 gols na competição e tem sido um dos destaques do Fluminense.

O adversário do Fluminense será definido nesta quinta-feira (11), quando Vasco e Botafogo se enfrentam no Estádio Nilton Santos pela outra vaga na semifinal. Independentemente do rival, o técnico Renato Gaúcho já sabe que precisará encontrar uma alternativa para suprir a ausência do uruguaio, que vinha sendo titular nas últimas três partidas da Copa do Brasil.

Para a posição de ponta, Renato conta com opções variadas. Keno e Soteldo aparecem como alternativas mais experientes, enquanto Serna, Santi Moreno e o jovem Riquelme Felipe completam a lista de possibilidades. A escolha dependerá do planejamento da comissão técnica e da estratégia adotada para o confronto decisivo.

Antes de pensar na Copa do Brasil, porém, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Corinthians no próximo sábado (13), às 21h, no Maracanã. Já os jogos da semifinal do torneio nacional estão marcados para os dias 10 e 14 de dezembro, quando o time das Laranjeiras buscará a vaga na grande decisão.

Canobbio na partida entre Fluminense e Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)
