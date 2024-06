Thiago Silva, reforço do Fluminense, tem chegada ao Rio adiada

Thiago Silva será apresentado nesta sexta-feira (7) (Foto: Reprodução/FluTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 13:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro reforço do Fluminense para esta janela de transferências, Thiago Silva, não vai desembarcar mais no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (6). O zagueiro tricolor teve imprevistos na Inglaterra e busca um novo voo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Nas redes sociais, a esposa de Thiago Silva, afirmou que o zagueiro deve chegar com a família ainda na quinta-feira. No entanto, o desembarque será em outro horário.

Infelizmente, meu marido, meus filhos e eu não conseguiremos estar no aeroporto do Galeão às 10h (de quinta), como havíamos dito. Tivemos um imprevisto aqui e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, mas estamos correndo com tudo que a gente pode aqui para tentar resolver esse imprevisto, pra gente conseguir um novo horário de voo. Assim que eu tiver o novo horário, eu passo para vocês. Mil desculpas, mas infelizmente não depende da gente — disse Belle Silva. E completou:

- Fãs e torcedores que iam recepcionar a gente no aeroporto, fico devendo a vocês um novo horário. Devo saber hoje ainda. Assim que souber, eu divido aqui com vocês. Pessoa do AeroFlu, fica ligado.

Em nota-oficial, o Fluminense também informou que o novo horário será divulgado em breve. O clube aguarda os problemas de logística do jogador e da família serem solucionados. Confira abaixo.

🗒️ CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO FLUMINENSE:

O voo do zagueiro Thiago Silva não chegará mais às 10h desta quinta-feira (06/06). O novo horário será informado em breve, depois que forem solucionados os problemas de logística do jogador e sua família.

Thiago Silva é o primeiro reforço do Fluminense para o meio do ano (Foto: Divulgação/Fluminense)

🏟️ APRESENTAÇÃO DE THIAGO SILVA

O Fluminense mantém a data da apresentação de Thiago Silva. O zagueiro ainda não tem previsão de chegada, mas a festa será na sexta-feira (7), às 18h, no Maracanã.

O evento contará com show de abertura do grupo Sorriso Maroto e a expectativa é de mais 50 mil tricolores no Maracanã. A tendência é que o Fluminense bata o recorde de apresentações em estádios, que pertence a Luis Fabiano quando voltou para o São Paulo em 2011. Na ocasião, o clube paulista recebeu 45 mil torcedores no Morumbis.