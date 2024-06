LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 13:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Fluminense nos últimos jogos, o lateral Marcelo já pode, desde o início deste mês, assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o Tricolor de graça.

sso, é claro, não deve acontecer, já que o ídolo já tem conversas avançadas com o clube para renovar seu vínculo. Além dele, outros sete atletas podem encaminhar um acordo com outra equipe. Confira a lista!

Marlon (empréstimo até 30.06.2024)

Marcelo (até 31.12.2024)

Manoel (até 31.12.2024)

Felipe Melo (até 31.12.2024)

Diogo Barbosa (até 31.12.2024)

Jan Lucumí (empréstimo até 31.12.2024)

Marquinhos (empréstimo até 01.01.2025)

Marquinhos tem a situação mais complexa no Fluminense

Desta lista, todos devem permanecer no clube, mas Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, é quem tem a situação mais difícil. Contratado no início do ano, o atleta fica no Fluminense até janeiro de 2025. Com 16 jogos, o jogador já marcou dois gols e deu duas assistências. O Tricolor tem opção de compra, mas os valores não foram revelados.

