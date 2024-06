Confira ao vivo a apresentação de Thiago Silva no Fluminense

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva é o novo zagueiro do Fluminense. O jogador desembarcou na manhã desta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, e será apresentado no Maracanã. Confira ao vivo no player acima.

Thiago Silva é apresentado pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Divulgação/Fluminense)

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para a apresentação de Thiago Silva no Fluminense. O evento vai contar com o show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Os portões do estádio foram abertos às 18h.

INFORMAÇÕES

Data e horário: sexta-feira, 07 de junho de 2024, a partir das 18h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã (Rio de Janeiro)

Onde assistir: Canal Oficial do Fluminense (YouTube)

COMO CHEGAR AO MARACANÃ

Metrô: Para acessar o Tour Maracanã no Portão A / lado oeste, desembarque na estação Maracanã.

Supervia: Para acessar o Tour Maracanã no Portão A / lado oeste, desembarque na estação Maracanã.

Estacionamento: O estacionamento que está disponível para Tour será o que tem acesso pelo Portão 2, localizado na Avenida Rei Pelé, sem número.

INGRESSOS

O valor estipulado para os sócios é de R$ 3, enquanto não-sócios pagarão R$ 15. O Maracanã também será ponto de coleta para doações de um quilo de alimento não perecível para auxílio das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.