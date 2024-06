Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 07:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Reforço do Fluminense para a temporada, o zagueiro Thiago Silva desembarcou no Brasil durante a madrugada desta sexta-feira (7). Bem antes da chegada do jogador, durante a madrugada, torcedores do Tricolor já faziam uma grande festa para o ídolo no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Veja no vídeo acima.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Torcida do Fluminense chegou de madrugada ao Aeroporto do Galeão para recepcionar Thiago Silva. Zagueiro teve mudança no horário do voo e, originalmente, chegaria às 10 da manhã (Foto: João Pedro Sombra / Lance!)

APRESENTAÇÃO OFICIAL

Apesar das cantorias, fogos e festa, a apresentação oficial de Thiago Silva no Fluminense acontecerá no Maracanã, ainda nesta sexta-feira (7). O clube divulgou que mais de 51 mil ingressos já foram vendidos para o evento, que terá show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Os portões serão abertos a partir das 18h (Brasília). Clique aqui e saiba onde assistir.

Thiago Silva retorna ao Fluminense após quase 16 anos e grande trajetória no futebol europeu. Ele soma passagens por Milan (ITA), PSG (FRA) e Chelsea (ING) e diversos títulos, como uma UEFA Champions League pelo time inglês. O zagueiro também defendeu a camisa da Seleção Brasileira em três Copas do Mundo.