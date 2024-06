Thiago Silva no Fluminense: saiba a origem do apelido ‘Monstro’

Thiago Silva será apresentado pelo Fluminense nesta sexta-feira (7) (Foto: Divulgação/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira (7). O novo zagueiro do Fluminense é apelidado de "monstro", que na verdade não veio por parte da torcida. Mas afinal, qual a origem? Entenda abaixo.

Segundo o próprio Thiago Silva, o apelido veio, em primeiro lugar, por conta das boas atuações pelo Fluminense. Outra explicação que o zagueiro deu em entrevista ao site do Chelsea foi que ficou conhecido como "Monstro" por causa do ex-goleiro Fernando Henrique.

Foi ele quem deu esse apelido depois de uma jogada do adversário em que fiz uma boa recuperação e consegui evitar que marcassem gol. Então, ele olhou para mim e disse "legal, monstro!" Então os fãs ouviram isso pelos microfones atrás do gol e começaram a me chamar de Monstro — revelou Thiago Silva

Thiago Silva será apresentado pelo Fluminense ainda nesta sexta-feira, com uma grande festa no Maracanã. O evento contará com show do Sorriso Maroto e o zagueiro concederá uma entrevista coletiva após.

Os portões do estádio serão abertos a partir das 18h (horário de Brasília). Os sócios do clube pagarão R$ 3,00 pela entrada, enquanto os ingressos com valor da inteira custarão R$ 15,00 para os torcedores que não são sócios.

Além disso, o Tricolor contará com um ponto de recolhimento de doações para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que a doação não será válida como entrada para a apresentação.

Thiago Silva chega ao Rio nesta sexta (7) (Foto: Reprodução/FluTV)

Sem contrato com o Chelsea, Thiago Silva assinou um vínculo até junho de 2026 e retorna após 16 anos. O atleta vestirá a camisa de número 3 e será o principal reforço de Fernando Diniz em 2024.