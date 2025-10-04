Thiago Silva manda recado a Ancelotti e reflete sobre futuro no Fluminense: ‘Seria lindo’

Thiago Silva foi, mais uma vez, um dos destaques do Fluminense na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG neste sábado (4), no Maracanã. Questionado sobre possível volta à Seleção Brasileira, o zagueiro afirmou que deixou as portas abertas para Carlo Ancelotti convocá-lo.

— Eu acho que isso é uma consequência daquilo que vai acontecendo. Eu deixei as portas abertas para, se ele puder contar comigo e ele quiser, eu estou à disposição. Mas, se não quiser também, a vida segue. Sou um cara muito realizado na minha profissão. É claro que mais uma Copa do Mundo fecharia com chave de ouro, porque meu contrato vai até o final da Copa. Com certeza, passam algumas coisas na cabeça. Imagine acabar a carreira campeão do mundo no último dia de contrato? Seria de uma forma muito linda. Mas acho que Deus tem me privilegiado de estar onde estou, fazendo o que eu faço, e com muito prazer, com muita alegria. Porque, se a gente não estiver alegre no que a gente faz, não vale a pena — disse o Monstro ao "Premiere".

O vínculo de Thiago Silva com o Tricolor das Laranjeiras vai até junho de 2026. Sobre o futuro no futebol aos 41 anos, o capitão afirmou que pensa no presente e se mostrou incomodado com as críticas sobre a liderança dele.

— Eu penso simplesmente no Fluminense. Naquilo que eu posso entregar ainda para o meu time. Todos sabem que a minha família está em Londres, então para mim é um pouco mais complicado. Mas as vitórias me trazem um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade. Eu sou um cara que me cobro muito, cobro muito do time. Às vezes a gente escuta algumas coisas que não são legais: “Ah, você não é líder, você não é o capitão, você não cobra.” A cobrança não tem que ser exposta aqui para vocês, sabe? A cobrança tem que ser nossa. E a gente se cobra muito lá dentro, no interno. Eu acho que o time é muito comprometido com a causa. A gente vinha fazendo jogos de altos e baixos, e hoje o que eu pedi para eles era uma grande atuação. A gente fica feliz com o resultado, com a performance e com o nosso crescimento — declarou.

Thiago Silva reclama de repercusão de problema físico

Substuído com dores na vitória sobre o Botafogo, no último domingo (18), o capitão tricolor foi preservado no empate com o Sport no meio de semana mas inicia entre os titulares que encaram o Galo. O zagueiro reclamou da forma que o problema físico foi tratado e revelou que se tratava d eum incômodo na virilha.

— Fisicamente estou bem. Só que a gente conhece o nosso corpo, eu mais do que nunca agora. No último jogo aqui, eu senti um desconforto no final. Eu preferi ser substituído e perder apenas um jogo do que perder cinco. A comissão técnica também entendeu esse momento. Fiquei em casa recuperando. Aí começaram a buscar notícia que foi posterior, que foi isso, que foi aquilo. Na verdade, foi um incômodo na virilha. Então eu só peço que as pessoas tenham um pouco mais de responsabilidade em passar informação. Procurem saber com o clube, procurem saber com o meu assessor, que fica mais fácil para todo mundo. Você começa a escutar um monte de coisa: “bichado”, “tá velho”, aquela coisa toda. Realmente, a gente fica triste com a má informação.

Sobre a vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG, Thiago Silva valorizou a atuação do Fluminense. Além disso, ele celebrou a marca de 200 jogos com a camisa tricolor.

— Mas, enfim, hoje eu acho que fizemos um grande jogo, um jogo completo. Fiquei bastante feliz, porque foi uma marca expressiva para mim, mas foi o que eu falei para eles no início do jogo: é uma marca importante para mim, mas eu acho que a gente tem que se sentir privilegiado pelo que a gente está fazendo. A gente faz um trabalho que é a nossa paixão, e nem sempre as pessoas trabalham com aquilo que gostam. Então, a gente tem que valorizar esse momento. Eu pedi para eles valorizarem esse jogo mais do que nunca. Eu não pedi vitória, eu pedi apenas uma atuação, mas graças a Deus, eu fui premiado com a atuação, com um grande resultado, com a grande performance do time.

