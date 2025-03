Thiago Silva completa um mês fora do Fluminense, mas se aproxima de retorno

Sem entrar em campo desde o dia 8 de fevereiro, Thiago Silva completa um mês fora de ação pelo Fluminense. No entanto, o defensor se aproxima de um retorno aos gramados e vive a expectativa de disputar a final do Campeonato Carioca, na quarta-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo, o atleta não atuou nas últimas três rodadas da Taça Guanabara, assim como ainda não entrou em campo pela Copa do Brasil. No entanto, Thiago Silva está em transição para os trabalhos com o grupo e surge em treinos com bola no Fluminense.

No domingo (9), o Tricolor encara o Volta Redonda, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Embora esteja cada vez mais próximo de um retorno, o clube não deve antecipar a volta do zagueiro para o duelo no Raulino de Oliveira, que não possui um gramado de alta qualidade.

continua após a publicidade

Além disso, o Fluminense tem um pé na decisão do estadual após a goleada por 4 a 0 sobre o Voltaço no confronto de ida. Com isso, Thiago Silva vive a expectativa de disputar seu primeiro título desde seu retorno ao Tricolor em um clássico regional, seja contra Flamengo, seja contra Vasco.

Caso retorne apenas na final do Campeonato Carioca, Thiago Silva desfalcará por um período semelhante ao que ficou ausente em 2024 pela mesma lesão. Na época, o atleta ficou afastado por 36 dias entre o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG e o duelo diante do Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Apesar do Fluminense estar com 100% de aproveitamento desde a lesão de Thiago Silva, o zagueiro é visto como peça chave na montagem da defesa de Mano Menezes. E caso esteja apto a retornar, o veterano deve voltar como titular ao lado de Ignácio ou Juan Freytes.