Fluminense fecha acordo com novo patrocinador para camisa

O Fluminense fechou um acordo com a Universidade Nova Iguaçu (UNIG) como nova patrocinadora, que será estampada na barra das costas das camisas. O contrato é válido por dois anos, mas os valores não foram divulgados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A nova parceria será vista na camisa do Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, neste domingo (9), às 18h (de Brasília). Presidente do Tricolor, Mário Bittencourt comentou sobre o acordo.

- Esse novo patrocínio traz um simbolismo muito forte, de união de duas instituições, como Fluminense e UNIG, que têm como um dos pilares a educação e a formação de cidadãos - disse o presidente.

continua após a publicidade

Recentemente, o Fluminense fechou um acordo de patrocínio de um ano com a Predialnet, que ocupa um espaço no número do uniforme dos jogadores. A estreia do empresa na camisa aconteceu na vitória do Tricolor sobre o Águia de Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Com uma vantagem de quatro gols de diferença sobre o Volta Redonda, o Fluminense está a um passo de chegar à final do Campeonato Carioca. O Tricolor também observa o duelo entre Flamengo e Vasco para conhecer a primeira equipe que estará oficialmente na decisão.

continua após a publicidade