O Fluminense definiu a escalação para enfrentar o Atlético-MG neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía optou por John Kennedy no comando de ataque.

O clube informou que Germán Cano sentiu dores na panturrilha esquerda durante o treino de sexta-feira (3) e, apesar de não ter lesão detectada, foi preservado para o jogo. Everaldo fica no banco de reservas.

Outra notícia notícia é o retorno de Thiago Silva. Substuído com dores na vitória sobre o Botafogo, no último domingo (18), o capitão tricolor foi preservado no empate com o Sport no meio de semana mas inicia entre os titulares que encaram o Galo. Além do Monstro, Samuel Xavier também volta ao time após ser opção de segundo tempo no Recife.

Escalações de Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense entra em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Jorge Sampaoli escalou o Atlético-MG com: Everson; Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo, Iván Román e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Rony e Hulk.

