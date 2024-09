Fábio pede falta em Felipe Melo no gol da derrota do Fluminense para o Botafogo

Felipe Melo desarmado por Gregore (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro

O Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Botafogo neste sábado (21), em partida válida pelo Brasileirão. Na saída do campo, o goleiro Fábio reclamou de uma falta não marcada em Felipe Melo no lance do gol de Luiz Henrique nos acréscimos do segundo tempo.

Felipe entrou de volante no lugar de Nonato aos 46 minutos. Aos 50, o jogador foi pressionado dentro da área do Fluminense por Gregore e acabou desarmado. O jogador do Botafogo apenas rolou para Luiz Henrique empurrar para o gol.

- Na minha visão teve carga em cima dele (Felipe Melo). A bola estava dominada por ele. O cara forçou a carga. No meu ponto de vista, foi um lance muito rápido, mas parecia falta. Não sei em câmera lenta, mas tem o VAR para fazer isso. Não é possível que os caras viram que foi falta, viram que teve contato e deram o gol assim mesmo - disse Fábio.