Técnico do Fluminense, Mano Menezes explica opção por Marcelo e detalha lesão do lateral

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 01:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcelo, lateral-esquerdo do Fluminense, se lesionou minutos após ter entrado no empate com o Juventude. Em coletiva, o técnico Mano Menezes explicou a estratégia com a entrada do jogador e como teve que recalcular a rota.

O mais problemático foi levar o gol aos 5 minutos. No mundo, aqui, em qualquer lugar, você reverter um (placar de ) 0 a 1 contra não é difícil de alcançar. Mas se toma o gol, já viram dois de desvantagem. Tivemos que fazer alterações no intervalo, acho que voltamos bem, tivemos a infelicidade do Marcelo, que sentiu a parte muscular. Optamos por dois jogadores enfiados — revelou Mano Menezes. E completou:

- É muito difícil individualizar qualquer situação em cima de uma eliminação. Acho que seria muito injusto com o Marcelo, eu não faria com ninguém. É ruim, é óbvio que é muito ruim você entrar no jogo e sair com cinco minutos. O jogador sofre muito mais do que todo mundo. Então perdemos uma alteração, um jogador que naquele momento acho que iria acrescentar bastante pela qualidade de jogo interno, a gente abriu o Keno bem na beirada, então precisávamos de um jogador que viesse por dentro com armação, o Marcelo tem essa capacidade. E a alteração se deu por isso.

O Fluminense volta a entrar em campo no sábado (10). O Tricolor encara um clássico contra o Vasco, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.