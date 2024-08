Quanto o Fluminense deixa de ganhar pela eliminação na Copa do Brasil?

Fluminense foi eliminado e deixou de arrecadar valor milionário na Copa do Brasil (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense deixou de ganhar R$ 4,515 milhões da premiação paga pela CBF aos clubes que avançam às quartas de final do torneio. A equipe de Mano Menezes volta o foco no Brasileirão e Libertadores.

Na competição, o Tricolor já garantiu apenas R$ 3,465 milhões pela classificação na 3ª fase da Copa do Brasil. O Time de Guerreiros estreou na competição contra o Sampaio Corrêa, mas não conseguiu progredir no mata-mata.

No fim de semana, o Fluminense encara o Vasco com possibilidade de deixar a zona de rebaixamento e focar na permanência da Série A. A equipe vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e vive boa fase.

Além disso, o clube inicia sua jornada nas oitavas de final da Libertadores contra o Grêmio na próxima semana. O Time de Guerreiros busca defender o título de atual campeão continental.