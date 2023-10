Na 25ª rodada, o Rubro-Negro ocupava apenas a 7ª colocação na tabela com oito pontos de desvantagem para o Palmeiras. E na 26ª rodada, essa diferença tornou-se de 10 pontos devido a um tropeço dos cariocas e uma vitória do Verdão. O Tricolor pode chegar na mesma 26ª rodada com uma diferença menor de pontos a serem tirados para o Botafogo em relação ao que o Flamengo tirou do Palmeiras há 14 anos.