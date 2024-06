Fernando Diniz ganha apoio do presidente e elenco do Fluminense

Fluminense de Fernando Diniz não vence há três partidas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 06:44 • Rio de Janeiro

O técnico Fernando Diniz vive o seu pior momento à frente do Fluminese, desde que retornou ao Tricolor em 2022. Após perder no último sábado, para o Atlético-GO, por 2 a 1, no Maracanã, o treinador foi para o vestiário ao som de vaias vindas das arquibancadas. Mesmo estando na zona do rebaixamento, uma possível demissão ainda não deve acontecer. Contudo, a pressão para a demissão de Fernando Diniz segue crescendo e não se sabe até quando o comandante do Fluminense vai resistir no cargo.

Atualmente na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, o assunto já foi discutido entre membros da diretoria do Fluminense. Entretanto, a decisão sempre foi pela manutenção de Fernando Diniz. A principal busca nos corredores do CT Carlos Castilho é: entender qual peça da engrenagem se rompeu. O que funcionava, que hoje não funciona mais?

Problemas identificados

Conversas e reuniões são realizadas quase que diariamente. Com isso, diretoria e comissão técnica identificaram falhas em três aspectos do jogo: físico, tático e técnico.

No físico, a falta de um pré-temporada influenciou na preparação física dos atletas, causando um alto números de lesões no ano de 2024; no lado técnico, foi identificado que os atletas estão com menos confiança em relação ao ano passado, fazendo com que o número de erros durante os jogos aumentassem; por fim, o aspecto tático, em que a equipe se tornou previsível e sem repertório para sair de situações adversas.

Fluminense perdeu na última rodada do Brasileirão para o Atlétio-GO (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Relação com os jogadores

Apesar dos pesares, o elenco do Fluminense segue fechado com Fernando Diniz. As lideranças entendem que o grupo poderia estar rendendo mais, mesmo com problemas a resolver. Porém, há casos que fogem do controle dos atletas, como, por exemplo, a situação do Cano. O atacante tem atuado com dores no joelho em praticamente todos os jogos.

Relação com o presidente

Conhecido por ser um presidente adepto à manutenção do trabalho do treinador, Mário Bittencourt inclusive afirmou que em 2019 demitiu Fernando Diniz por pressão do vice-presidente Celso Barros. A prova disso foi a recente renovação de contrato, vista como um voto de confiança da instituição Fluminense para com o técnico.

No entanto, segundo o GE, existem divergências entre as fontes ouvidas. Há quem diga que dificilmente o Fernando Diniz irá cair antes das oitavas de final da Libertadores; também que o assunto não foi discutido, ou que é difícil prever um cenário em caso de novas derrotas para Cruzeiro e Flamengo, por exemplo. O certo é que o futuro será discutido jogo após jogo.

Fernando Diniz e Mario Bittencourt na apresentação do treinador em 2022 (Reprodução)

O Fluminense encara o Cruzeiro pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, hoje quarta-feira, às 21h30 (Brasília). A partida ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte (BH).