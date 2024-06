Fluminense ainda não venceu nenhum segundo tempo no Brasileirão

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em má fase, o calvário do Fluminense no Brasileirão, aparentemente, está longe de terminar. Para se juntar aos últimos feitos negativos do Tricolor, mais um dado: a equipe ainda não venceu nenhum segundo tempo no campeonato. Até agora, foram oito derrotas e um empate nos 45 minutos finais das partidas. Confira!

9ª Rodada – Fluminense 1 x 2 Atlético-GO

8ª Rodada – Botafogo 1 x 0 Fluminense

7ª Rodada – Fluminense 0 x 1 Juventude

6ª Rodada – São Paulo 1 x 0 Fluminense

5ª Rodada – Fluminense 1 x 2 Atlético-MG

4ª Rodada – Corinthians 1 x 0 Fluminense

3ª Rodada – Fluminense 1 x 1 Vasco

2ª Rodada – Bahia 1 x 0 Fluminense

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Má fase de Cano no Fluminense é sintomática

Grande nome do Fluminense nas últimas temporadas, Germán Cano não vive uma boa fase neste ano. Com apenas cinco gols marcados em 2024, o argentino, agora, igualou sua pior sequência com a camisa do Fluminense.

O último gol de Germán Cano aconteceu há 44 dias, em quatro de maio, contra o Galo. Contra o Atlético-GO, na derrota por 2 a 1 no último sábado, o argentino foi o responsável por quatro dos nove chutes do Tricolor no jogo.

Esta marca é idêntica a alcançada pelo atleta em 2023, quando o atleta ficou sete jogos sem marcar. Apesar disso, o maior jejum do artilheiro ainda é pelo Vasco, em 2021, quando ficou 10 jogos sem balançar as redes.

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF