Jhon Arias não ficou satisfeito com o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Vitória neste domingo (20), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o colombiano lamentou o gol do adversário no fim e afirmou que o sentimento é de "derrota".

— A gente sai daqui de cabeça quente, por como foi o jogo, pelo momento do jogo que a gente tomou o empate. Eu acho que a gente deveria ter fechado o jogo melhor. Estávamos com uma vitória importante dentro da casa. Então, a sensação que a gente bate é como se fosse derrota. Hoje a gente perdeu dois pontos que eram muito importantes para nós. Eu acho que a gente fez um bom jogo, criou chances, teve vários lances que dá para revisar depois com a cabeça fria. É seguir trabalhando, continuar trabalhando, o Brasileirão é um campeonato muito longo, de partidas muito difíceis. Eu acho que a gente tem um começo brasileiro bom, mas que dá para melhorar ainda — declarou o jogador ao "Premiere".

Arias foi protagonista de lance polêmico no jogo. Já aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense ainda vencia por 1 a 0, o colombiano foi derrubado por Lucas Halter na área de ataque, mas a arbitragem não assinalou pênalti. O ídolo tricolor evitou atribuir o empate à jogada, mas disse que "o mundo inteiro viu" que a marcação foi incorreta.

— Eu acho que o Brasil inteiro viu, o mundo inteiro viu. Eu não sou jogador de me jogar, se for para me jogar, faço o gol, mais fácil. Mas acontece, faz parte. A gente não pode vir aqui rodada após rodada reclamar, porque reclamamos nós, reclamam os outros 19 times e nada muda no final. Então, acontece. Eu não estou botando culpa do empate nesse lance. Como falei, a gente tinha a vitória praticamente garantia e tomou um gol num contexto totalmente diferente.