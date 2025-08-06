O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil. Mesmo com Renê entre os relacionados, Guga segue improvisado na lateral esquerda. A bola rola às 21h30, no Maracanã.

Devido à vitória por 2 a 1 no Beira-Rio, o Fluminense possui a vantagem do empate jogando em casa. Para o Colorado se classificar, precisará vencer por dois gols ou mais de diferença. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

Escalação do Fluminense

Sem Thiago Silva e Ignácio, lesionados, Renato Gaúcho montou sua zaga com Manoel e Freytes. Na lateral esquerda, Guga seue atuando improvisado, mas Renê estará à disposição no banco de reservas, bem como Júlio Fidelis, lateral direito da base tricolor.

O meio de campo será formado pelo trio de volantes Martinelli, Hércules e Nonato, com Lima, Bernal e Ganso no banco. No ataque, Everaldo, em boa fase, mantém a titularidade ao lado de Kevin Serna e Canobbio.

Escalação: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

Banco de reservas: Vitor Eudes, Facundo Bernal, Renê, Ganso, Keno, Cano, Lezcano, Thiago Santos, Lima, Julio Fidélis, Paulo Baya e John Kennedy.

Escalação do Internacional

Para a decisão, Roger Machado escalou o time com: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Aguirre; Thiago Maia, Richard e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero

