Estrangeiro, treinador do Fluminense fala sobre problemas de segurança no Rio de Janeiro

Um dia após a operação policial mais letal da história do estado, que deixou 64 mortos e paralisou o Rio de Janeiro com confrontos, bloqueios e caos nas ruas, o técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, foi questionado sobre a situação de segurança pública durante a coletiva pós-jogo, nesta quarta-feira (29), após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense vence o Ceará e entra no G6 do Campeonato Brasileiro

O treinador argentino, que vive no Rio desde abril, evitou se aprofundar no tema, mas demonstrou empatia e solidariedade com as vítimas do episódio.

— O futebol é um ato festivo, é um esporte popular, um esporte que é um espetáculo e tudo o que acontece no nível social influencia diretamente no futebol. Opinar sobre o que está acontecendo sendo estrangeiro não me parece indicado. Acho que vocês têm o direito de opinar porque são daqui, vivem aqui desde pequenos e podem ter uma visão um pouco mais precisa do que eu. Deixo minhas condolências com as pessoas que sofreram perdas. E nada mais. Não posso dizer muito mais. Espero que na próximo partida que tivermos aqui, o torcedor possa vir com mais tranquilidade.

continua após a publicidade

Mesmo com o clima tenso na cidade, o jogo entre Fluminense e Ceará foi realizado normalmente no Maracanã, com esquema normal de segurança. O Tricolor venceu por 1 a 0, gol de Renê, e entrou no G-6 do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como fica o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, novamente contra o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Tricolor ocupa o 6º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

continua após a publicidade