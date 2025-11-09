Roger Flores cobra critério da arbitragem em Cruzeiro x Fluminense: 'Grande questão'

O ex-jogador Roger Flores cobrou critério da arbitragem brasileira após um lance polêmico no confronto entre Cruzeiro e Fluminense. As equipes se enfrentam, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe tricolor pediu uma expulsão do meia Matheus Pereira.

- Essa é a grande questão. A falta de critério. (a decisão) Deixou todo o time do Fluminense insatisfeito, e acredito, que a torcida também. É a questão de critério. Para nossa avaliação, realmente não tem gatilho, mas que chama atenção por conta do sangue. Mas jogadores do Fluminense, e de outros clubes do Brasileirão, já foram expulsos em lances semelhantes - disse o ex-jogador.

A polêmica

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Na ocasião, Matheus Pereira acertou uma cotovelada no rosto de Bernal durante uma disputa de bola. A ação fez o jogador do Fluminense cair em campo com muito sangue na região do supercílio.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou o jogo seguir, e só depois viu a gravidade do contato. O VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance, a arbitragem de campo manteve a decisão de não punir Matheus Pereira. Veja o lance abaixo:

Como foi Cruzeiro x Fluminense?

Texto por: Pedro Brandão

O Fluminense começou o jogo impondo o ritmo e levando perigo logo nos primeiros instantes. Com apenas um minuto, Serna recebeu em velocidade e obrigou Cássio a fazer boa defesa. Pouco depois, o goleiro do Cruzeiro voltou a trabalhar, desta vez em chute firme de Lucho Acosta.

Aos poucos, os donos da casa conseguiram equilibrar as ações. A primeira grande oportunidade da equipe mineira veio aos 17 minutos: Kaio Jorge cruzou rasteiro, Arroyo se antecipou à marcação e quase abriu o placar. O Cruzeiro cresceu e, aos 36, Kaiki apareceu bem de cabeça, mandando a bola na trave — o lance gerou dúvida se a bola teria ultrapassado a linha, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Fluminense respondeu no fim da primeira etapa, quando Hércules arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Aos 44 minutos, uma jogada polêmica mudou o clima da partida: Matheus Pereira atingiu o rosto de Bernal, que saiu sangrando.

