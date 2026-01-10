Samuel Xavier é sincero sobre novo desafio no Fluminense: 'Não seria capaz'

A renovação de contrato de Samuel Xavier com o Fluminense até o fim de 2027 consolida um ciclo que entra em nova fase a partir da próxima temporada. Um dos líderes do elenco, o lateral-direito destacou o peso da continuidade no clube e deixou claro que o novo vínculo aumenta também o nível de cobrança pessoal para 2026.

— O Fluminense é um clube que me acolheu e recebeu muito bem, sou muito feliz aqui. Confesso que se fosse imaginar uma história como essa, não seria capaz. Claro que gente pensa em chegar no clube, desempenhar um bom papel e escrever uma história. E tem sido uma história muito bonita. Espero seguir escrevendo mais ainda.

Com status de referência no grupo, o lateral reconhece que a experiência acumulada traz novas responsabilidades para a próxima temporada. "Cada vez que passa, quando se tem uma história no clube, há mais responsabilidades. E eu sei disso", disse, ao projetar o ano de 2026.

Samuel Xavier caminha para se tornar um ídolo do Fluminense

A renovação garante ao Fluminense a manutenção de uma peça experiente para 2026, em um ano que promete calendário apertado e desafios em diferentes frentes. Contratado no início de 2021, o lateral se firmou como titular da posição e tornou-se uma das lideranças do elenco. Desde que chegou às Laranjeiras, participou de campanhas marcantes e esteve presente nas principais conquistas recentes do clube, como a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os títulos estaduais de 2022 e 2023.