Samuel é sincero sobre situação da torcida do Fluminense com o time: 'Não é o momento'
Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0
Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (25), no Maracanã, o lateral-direito Samuel Xavier falou na zona mista sobre a importância da conexão entre time e torcida na reta final da temporada. O jogador reconheceu as críticas, mas pediu apoio incondicional da arquibancada.
➡️ Fluminense supera goleiro inspirado e vence o Internacional no Maracanã
— A torcida fica chateada com alguns resultados, mas acho que não é o momento de termos essa distância entre o time e o torcedor. A gente depende muito do nosso torcedor. Como falei, estou aqui há cinco temporadas e sei bem o que é jogar com o Maracanã lotado, com a torcida a nosso favor. Isso faz muita diferença. Estamos brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil. Nessa reta final, essa conexão precisa ser ainda mais forte — torcida e equipe juntos — disse o lateral, que fez pedido ao torcedor:
— Espero que o nosso torcedor continue com a gente até o fim, acreditando até o fim. Porque isso aqui é o Fluminense, e o torcedor sabe da força que tem. O torcedor do Fluminense sabe bem que, quando está com a gente no Maracanã, ele vira o nosso combustível para buscar as vitórias. Então, o que eu tenho a dizer é para acreditar e vir junto com a gente. A nossa equipe vai se entregar dentro de campo, como o torcedor quer, e acredito que vamos conquistar grandes coisas neste ano.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Vivendo a temporada mais artilheira da carreira, Samuel Xavier soma números expressivos desde que chegou ao Fluminense, mas, segundo ele, o foco segue sendo o coletivo.
— É uma fase muito boa, tanto em números quanto em atuações. Acredito que o trabalho aqui no Fluminense vem sendo muito bem feito. Já são cinco temporadas no clube e fico feliz por esse momento. O mais importante é poder ajudar o Fluminense a vencer.
O que vem pela frente para Fluminense e Internacional?
Fluminense e Internacional voltam a campo no próximo domingo (2). O Tricolor Carioca vai a Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, às 16h, no Castelão. Já o Colorado recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília).
