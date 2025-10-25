Fluminense provoca Internacional após vitória no Brasileirão: 'Pai cuida'
Tricolor venceu confronto pela 30ª rodada do Brasileirão
O Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, neste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, a equipe tricolor aproveitou o momento para provocar o adversário através de postagens nas redes sociais.
Com o resultado, a equipe do técnico Zubeldía alcançou a marca de 44 pontos, e assim, ocupa momentaneamente a sétima colocação do Brasileirão. Já o Internacional, sem somar pontos, se encontra na 15ª posição.
Diante do cenário, o perfil oficial do clube carioca não perdeu a oportunidade de provocar o adversário. Veja a publicação abaixo:
Como foi Fluminense x Internacional?
Texto por: Roberto Jardim
Antes dos cinco minutos, o Fluminense havia dado o cartão de visita. Três vezes. A 1 minuto, em avançada pela direita, Canobbio cruzou, John Kennedy chutou e Ivan defendeu – a bola bateu no travessão depois. Aos três, em cobrança de escanteio, Serna finalizou na pequena área e o 12 do Internacional fez milagre. Aos quatro, o goleiro colorado foi acionado outra vez. Serna tentou de fora da área e o arqueiro alvirrubro defendeu outra vez.
Com o Flu intenso, o Inter não via a cor da bola. Nas poucas vezes que a pegava, a perdia na blitz carioca. Tanto que Ramón e Emiliano Díaz chamaram a atenção dos defensores. Aos poucos, porém, ao encaixar melhor a marcação, o Colorado conseguiu desacelerar o jogo. A equipe carioca voltou a pressionar e, aos 27 e 28, Ivan brilhou outra vez, ambas às vezes cara a cara com Kennedy. Ambas em passe de Acosta.
Aos 32 foi a trave que salvou em chute de fora do 32 tricolor. No contra-ataque desse lance, o Alvirrubro quase abriu o placar. Lançado em profundidade, Alan Patrick driblou a defesa na área, tocou para Carbonero que passou para Vitinho. O 28 chutou rasteiro. Para fora!
Na volta do intervalo, o Internacional voltou com três trocas. Saíram Victor Gabriel, muito inseguro na etapa inicial, Bruno Henrique e Thiago Maia. Entraram Clayton Sampaio, Alan Benítez e Rafael Borré, mudando a formação para o 3-4-3. Com as alterações, o Colorado conseguiu equilibrar um pouco mais as ações em campo. Mas foi o Flu, outra vez, a ter a primeira chance da etapa final.
Aos 7, em ataque pela direita, Samuel Xavier passou para Acosta, que costurou e perdeu a bola, que sobrou para Hércules. O 35 bateu forte, triscando a trave. Aos 9, o Inter respondeu, Carbonero foi lançado pela esquerda, ganhou de Ignácio e tentou cruzar, mas Fábio tirou com o pé. Aos 11, o Colorado entrou pela direita, Alan Patrick serviu seu "irmão" Alan Benítez que tentou lançar na área, mas Thiago Silva tocou para aa lateral.
E, justo no momento em que o Alvirrubro vivia seu melhor momento na partida, aos 15, o Tricolor superou a Muralha Ivan. Em boa troca de passes, pela direita, a bola sobrou para Samuel Xavier bater cruzado da entrada da área Gol do Flu! 1 a 0. O Alvirrubro não sentiu, tentando, desorganizadamente, buscar o resultado. Aos 29, em boa jogada pela direita, Ronaldo levantou para Borré, que foi travado por Ignácio.
Na frente no placar, o Flu passou a cadenciar o jogo. Mesmo assim, aos 40, Canobbbio entrou pela direita e levantou na área. Serna subiu sozinho e cabeceou para fora. Na saída de bola, o Flu roubou a pelo, Lima entrou pela direita e passou rasteiro, mas Cano fez o que não costuma fazer, passou da bola.
