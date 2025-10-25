Zubeldía se impressiona com jogador inesperado no Fluminense: 'Bárbaro'
Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva. O argentino elogiou com vontade a atuação do Facundo Bernal, jogador que veio do banco para substituir o titular Martinelli, hoje poupado.
Fluminense provoca Internacional após vitória no Brasileirão: ‘Pai cuida’
Fora de Campo
Zubeldía revela motivo da mudança por John Kennedy no Fluminense: ‘Precisávamos’
Fluminense
Melhores momentos: Fluminense supera goleiro inspirado e vence o Internacional no Maracanã
Futebol Nacional
➡️ Fluminense supera goleiro inspirado e vence o Internacional no Maracanã
— Hoje jogou o Facundo Bernal, que foi bárbaro. Bárbaro. Fiquei muito contente com ele. Otávio entrou também e deu equilíbrio para a equipe, Hércules também. Trato de prestar atenção a todos e, depois, tomo as decisões — disse Zubeldía, que falava dos jogadores com menos espaço:
— Tenho muitos jogadores, vou vendo o crescimento que eles têm nos treinos. Sou um treinador que permanentemente está observando quem não joga. Posso ser injusto com alguns, o treinador sempre tem que tomar decisões. Não é fácil. Alguns estão em processo de crescimento, por juventude, por ser estrangeiro, diferentes motivos. É o mesmo processo do Riquelme, que comigo ainda pode crescer muito. Pode ser por ser estrangeiro, como é Lezcano, Lavega, Moreno. Tenho jogadores que são muito competitivos, como o caso do Keno, o Soteldo, que tem muita experiência.
Titular absoluto da equipe, Martinelli foi preservado da partida de hoje contra o Internacional. O escolhido para assumir o posto de titular foi o uruguaio Bernal. Para Zubeldía, missão cumprida.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 44 pontos, mantendo-se na 7ª colocação, enquanto o Internacional permanece com 35 pontos, em 15º lugar. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h, contra o Ceará, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O que vem pela frente para Fluminense e Internacional?
Fluminense e Internacional voltam a campo no próximo domingo (2). O Tricolor Carioca vai a Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, às 16h, no Castelão. Já o Colorado recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias