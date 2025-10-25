Zubeldía revela motivo da mudança por John Kennedy no Fluminense: 'Precisávamos'

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho do Fluminense. O treinador destacou a atuação coletiva, explicou a opção por John Kennedy como titular e elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Tenho três perfis de centroavantes diferentes. Tenho três perfis, e isso é uma excelente notícia para qualquer treinador. E o mesmo, se eu parar para revisar, acontece no meio-campo, acontece com os pontas, acontece com os meias e acontece com os zagueiros. Então eu tenho variações, perfis distintos. Por isso, vamos tentar aproveitar o momento de cada um deles. Comecei em outro clube, agora estou na parte final. Mas entendo que, por ser uma temporada tão longa, os rendimentos individuais e coletivos vão oscilando. E é aí que aproveitamos o momento para fazer jogar um ou outro jogador, dependendo das necessidades da equipe. E hoje eu optei por John Kennedy, porque entendi que precisávamos desse perfil de atacante. Mas, repito: não há melhor nem pior. A bênção que temos é que temos variações. E a variação, para mim, é muito importante. Como você descreveu, você descreveu bem. Sim.

➡️ Fluminense supera goleiro inspirado e vence o Internacional no Maracanã

Com o resultado, o Fluminense chegou a 44 pontos, mantendo-se na 7ª colocação, enquanto o Internacional permanece com 35 pontos, em 15º lugar. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h, contra o Ceará, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

O que vem pela frente para Fluminense e Internacional?

Fluminense e Internacional voltam a campo no próximo domingo (2). O Tricolor Carioca vai a Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, às 16h, no Castelão. Já o Colorado recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília).