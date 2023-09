Outro jogador que tem contrato apenas até o final do ano é Lelê. O atacante foi emprestado pelo Itaboraí Profute até o final do ano, com opção de compra dos direitos econômicos. Depois de ótimo desempenho pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca, ele não conseguiu repetir o desempenho no Fluminense. Apesar de ser substituição recorrente, a continuidade do jogador no clube ainda é uma incógnita.