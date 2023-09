- Há um acordo entre nós, com o jogador e representante, que ele ficaria até o final do ano e eles cumprem integralmente e com a maior tranquilidade. O que eles fizeram é o trabalho como representante do atleta que é: toda a sondagem que chega eles comunicam o Fluminense. No caso do Liverpool, eu vou até mais além. O Diretor Executivo do Liverpool entrou em contato diretamente comigo. E eu respondi a ele: ‘Meu amigo, eu não vendo jogador agora e não entrego agora. Se você quiser comprar agora para levar em janeiro a gente pode começar a conversar, ou se você quiser esperar até dezembro e a gente fala em dezembro - afirmou Mario Bittencourt em entrevista à ESPN.