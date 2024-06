Saiba quando foi a última vitória do Fluminense contra o Botafogo

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Botafogo fazem, sem dúvida, um dos clássicos mais tradicionais e equilibrados do futebol brasileiro. Esse equilíbrio, porém, ficou de lado nos últimos seis jogos entre as equipes, com apenas uma vitória do Tricolor. Relembre esse triunfo!

Manoel decidiu para o Fluminense no Nilton Santos

Em junho de 2022, Botafogo e Fluminense fizeram um jogo equilibrado no Nilton Santos. Já no fim, com a partida empatada por 0 a 0, Manoel apareceu na área, deu um belo corte no zagueiro e abriu o placar. Flu 1 a 0! Naquela época, o Fluminense ainda contava com Luiz Henrique, hoje no Botafogo.

Principais estatísticas do Clássico Vovô

Botafogo e Fluminense já se enfrentaram em 338 jogos na história, com 123 vitórias do Fluminense, 103 empates e 112 vitórias do Glorioso.

Jogando como mandante, o Fogo tem vantagem, com 66 vitórias, 50 empates e 39 derrotas em 155 jogos. No último encontro, disputado no Maracanã, vitória do Fogão por 4 a 2.

Felipe Melo pode ser poupado no clássico

O Fluminense pode ter um desfalque de peso para o clássico contra o Botafogo, que acontece nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos. De acordo com o jornalista José Illan, Felipe Melo pode ficar fora do jogo, e o motivo é o gramado sintético do estádio.

Recuperado de lesão, a opção seria preservar o jogador para evitar futuros problemas. O Tricolor, que é o atual 15º colocado na competição, precisa vencer para se afastar do Z-4. Em sete jogos, o Flu conseguiu apenas uma vitória na competição.

(Foto: Lucas Merçon)