Rubén Lezcano, do Fluminense, é convocado pelo Paraguai

Meia do Fluminense, Rubén Lezcano foi convocado pelo Paraguai para os jogos da 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jovem de 21 anos disputará os jogos contra Chile, em Assunção, e Colômbia, em Barranquilla.

Apesar de não ter entrado em campo pelo Fluminense, o meia ganha sua primeira oportunidade na seleção principal do Paraguai. O atleta já havia feito partidas pela equipe nacional de base, mas recebe a chance devido ao destaque obtido no Libertad.

Contratado pelo Fluminense na janela de transferências do início do ano, Lezcano havia feito seis jogos pelo Libertad, em 2025, tendo marcado três gols e contribuído com quatro assistências. No Tricolor, o atleta só poderá estrear a partir do Brasileirão.

O jovem é tratado como uma das principais promessas do futebol paraguaio e assinou contrato com o clube carioca até 2029. Na imprensa local, a convocação de Lezcano foi tratada como uma surpresa na lista do técnico Gustavo Alfaro.

Além do paraguaio, o Fluminense perderá Jhon Arias e Joaquín Lavega na Data Fifa para Colômbia e Uruguai. Com isso, Mano Menezes iniciará a preparação para o Brasileirão sem o trio.

