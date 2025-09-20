Após o triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, concedeu uma coletiva repleta de reflexões sobre o desempenho de sua equipe, as dificuldades da partida e a gestão do elenco. Em um jogo marcado por expulsões e um desgaste físico evidente, o treinador fez questão de ressaltar a importância dos três pontos conquistados fora de casa, especialmente com um time alternativo.

Escolha pelo time alternativo

Em relação ao time alternativo escalado, Renato não hesitou em defender suas escolhas. A estratégia de rodar o elenco e fazer alterações, especialmente devido ao desgaste físico dos jogadores, foi um dos temas da coletiva.

É muito fácil um ou outro criticar sempre o treinador. Por que não põe sempre o time principal em campo? Porque é impossível. As pessoas têm que entender isso. Não dá para ficar repetindo sempre a mesma coisa, dando sempre a mesma explicação, entendeu? Quem entende futebol sabe o que faz, essa é a realidade. Aí o cara vai lá, vai no ventilador, da opinião dele, não sabe o que acontece durante a semana, não tem as informações dos jogadores que estão com a perna pesada, que estão sentindo alguma coisa, o desgaste. Enfim, então, já dei os parabéns pela entrega do time, uma vitória muito importante fora de casa. Agora só estou pedindo para o nosso torcedor.

Atuação de Lavega

- O Lavega, apesar do pouco entrosamento e, digamos assim, de ritmo de jogo, que é muito importante, ele esteve muito bem. A entrega dele foi fundamental, eu conversando com ele o tempo todo ali. A entrega dele foi muito boa. Faltou um pouquinho de calma na hora que o Canobbio dividiu uma bala com os zagueiros de cabeça. Até gritei para ele ter calma, que eu sabia que o Canobbio ia ganhar aquela bola, mas ele se precipitou, ficou impedido. Mas ele teve uma entrega muito grande, foi importante, apesar da falta de ritmo, a mesma coisa com Lezcano. Infelizmente, tive que tirar ele no intervalo do jogo para colocar um zagueiro - afirmou Renato.

Sobre o jogo e a estratégia

Renato começou destacando a natureza difícil da partida, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense abriu o placar aos 37 minutos com um belo gol de Hércules, mas o confronto foi marcado por constantes interrupções e expulsões, que afetaram o ritmo da partida.

- Sabíamos que o Vitória ia fazer uma pressão muito grande no segundo tempo, até porque eles precisavam muito do resultado. Mas aí entrou muito a entrega do meu time no sistema defensivo, juntamente com a ajuda dos atacantes. A gente soube se defender, soubemos sofrer no jogo. Tivemos algumas escapadas que poderíamos definir a partida, mas infelizmente nos precipitamos na hora de tomarmos as decisões no ataque. Mas enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que nós conseguimos uma vitória importante fora de casa, contra um adversário que luta contra o rebaixamento. A gente precisa apontar que é sempre muito importante a gente vencer fora de casa, principalmente com uma equipe alternativa - explicou Renato.

Sobre as aterações após a expulsão tanto do Dudu, do Vitória, quanto do Igor Rabello, Renato explicou que foi uma estratégia para explorar os contra-ataques, já que o Vitória iria se expor em busca do empate.

- Em primeiro lugar, não podia ficar com dois jogadoressem o ritmo de jogo (Lezcano e Lavega), porque eu ia ter que fazer mais trocas. Eu estava jogando já com o Cannobbio, Hercules e Guga que jogaram o tempo todo na Argentina, então essas coisas você tem que pensar. Eu vou tirar o Lezcano, vou ter dois jogadores velozes pelo lado, que vão ter espaço para o nosso contra-ataque, para a gente também dar trabalho para a defesa do Vitória - afirmou o treinador.

Arbitragem

Renato também foi questionado sobre a arbitragem e as críticas sobre as decisões do árbitro. No entanto, ele demonstrou uma postura equilibrada e justificou que as expulsões foram consequências de um jogo muito pegado.

Friamente vou analisar pelo que eu vi no campo. Eu sou um cara muito justo, não vou puxar sempre sardinha para o meu time, se o adversário foi prejudicado eu vou falar. Eu não vi os lances ainda no vestiário, mas no jogo, pelo que eu vi, o que o árbitro fez foi uma coisa normal no futebol. Inclusive, poderia ter expulsado ele antes, o jogador do Vitória, depois expulsou o Igor (Rabello). Mas foi jogo pegado, faltas aqui, ali, coisa normal no futebol. Não vi nada demais de erros grotescos, digamos assim. Um jogo pegado, uma atuação normal, pelo que eu analisei durante os 90 minutos, não vi os lances no vestiário. Mas é sempre muito difícil de agradar, não é a torcida do Vitória, é a torcida do Fluminense, é a torcida daqui, de lá, quando não tem o resultado. O torcedor sempre se revolta, na maioria das vezes, contra a arbitragem. Hoje o árbitro, no meu entender, apitou o que ele viu, não beneficiou nem A nem B. E como eu já falei, os lances principais eu ainda não vi.

Vitória e Fluminense se enfrentaram no Barradão (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Jogo decisivo e recado para torcida tricolor

- Agora só tô pedindo pro nosso torcedor lote o Maracanã na próxima terça-feira, que é o que a gente precisa desde pra gente reverter o placar da Sul-Americana. E a gente já fez isso com o Bahia, e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar no Maracanã lotando e apoiando o tempo todo. E a gente vai em busca do resultado que nos interessa, que a virada, e, Deus quiser, a gente conseguir mais uma semifinal, que é o nosso objetivo.

✅Ficha técnica de Vitória 0 X 1 Fluminense

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Hércules, 37'/1ºT (Fluminense);

🟨 Cartões amarelos: Dudu, Pepê (Vitória); Serna, Igor Rabello (Fluminense);

🟥 Cartões vermelhos: Dudu (Vitória); Igor Rabello (Fluminense);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.183;

💸 Renda: R$ 608.557,00.

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Romarinho), Osvaldo (Ronald/Fabri/Renzo López) e Renato Kayzer.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Julio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules (Bernal), Otávio e Lima (Lavega); Serna (Lezcano/Manoel), Canobbio e Cano.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).