A morte de Celso Barros, aos 73 anos, provocou uma onda imediata de comoção no futebol brasileiro. O ex-patrocinador histórico do Fluminense foi figura central na reconstrução do clube entre o fim dos anos 1990 e a década de 2010. Em homenagem à memória que o Dr. Celso deixou na vida dos que lamentam sua partida, o Lance! foi atrás de amigos e pessoas que marcaram a trajetória do médico.

Celso, que sofreu um infarto nesta manhã, era pré-candidato à presidência do Fluminense e trabalhava para formalizar sua chapa ainda neste sábado.

Renato Gaúcho, treinador de futebol e amigo pessoal

Perdi um grande amigo hoje. Um cara presente em todas as horas. Tive o prazer de trabalhar com o Dr. Celso na conquista da Copa do Brasil de 2007 e no vice da Libertadores em 2008. Meus sentimentos para toda a família. Dr. Celso, meu querido amigo, descanse em paz.

Rodrigo Caetano, dirigente de futebol e amigo pessoal

Recebi a notícia do falecimento do Dr. Celso durante o jogo da Seleção aqui em Londres. Confesso que fiquei, a partir daquele momento, pensando muito num amigo que eu perco.

Um cara que foi extremamente apaixonado pelo futebol, dedicou sua vida tanto pra medicina como pro futebol. Ele não foi uma pessoa que só colaborou com o Fluminense — ele colaborou com o futebol brasileiro.

Um tricolor apaixonado, eu creio que ele deixou um legado, deixou muitos anos da sua vida e também da sua família dedicadas ao Fluminense. Tenho certeza que o torcedor tricolor vai reconhecer e vai tê-lo na memória pra sempre.

Pra nós, amigos, que ficamos, somente resta se lamentar e desejar conforto à família. Desejar que Deus conforte tanto a dona Aparecida como também os filhos e netos do Dr. Celso, que vai ficar pra sempre na nossa memória. Na memória daqueles que amam o futebol brasileiro, na memória dos amigos que o conheceram tão bem, como é o meu caso.

Que o Dr. Celso descanse em paz.

Branco, campeão do mundo em 1994, ex-lateral do Fluminense

Ele foi um grande irmão meu e de outras tantas pessoas que ele conquistou. Ele foi um cara que me ensinou muita coisa. Não só a mim, mas àqueles que compartilharam e trabalharam com ele.

Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense por três anos, assim. A gente teve uma amizade muito forte. Acontece. Basta estar vivo. A vida não é fácil. Ainda mais o estresse de hoje, com 73 anos. Deus sabe. Com certeza vai receber de braços abertos e vai estar em um lugar muito melhor do que a gente.

Minhas condolências às famílias, aos amigos e à torcida tricolor. Ele fez muito pelo Fluminense. Desde lá de baixo, na época das vacas magras. Vai com Deus, meu irmão.

Alexey Dantas, ex-vice-presidente do Fluminense

Toda e qualquer homanagem ao Celso será insuficiente diante de tudo que ele fez pelo Fluminense.

Ele foi fundamental no momento mais difícil da nossa história e responsável por 03 dos 05 títulos nacionais que temos.

Perde o clube um dos seus mais importantes torcedores e benfeitores e eu, partícularmente, um amigo de anos muito querido.

Estou arrasado. Uma perda irreparável.

José Eduardo Junqueira, advogado da chapa presidencial

Foi um grande prazer e uma grande honra poder pensar e planejar o Fluminense ao lado do Dr Celso Barros, um homem que fez da sua paixão pelo Flu, a grande causa da sua vida.

Além dos nomes procurados pelo Lance!. Algumas pessoas também se manifestaram publicamente, como Thiago Neves e Deco.

Thiago Neves, ex-jogador do Fluminense

Um grande Tricolor, amigo e um profissional que acreditou em mim e sempre me deu todo suporte e apoio. Ainda sem acreditar!!!! Descanse em paz, Presidente!

Deco, ex-jogador do Fluminense

Com profunda tristeza recebo a notícia do falecimento de Celso Barros.

Mais do que um Excecutivo a frente do seu tempo, e um grande patrocinador do Fluminense com grandes conquistas realizadas. Ele foi um amigo pra toda vida que fiz no Rio de Janeiro.

A sua paixão pelo futebol e o seu apoio ao clube do coração, e a mim foram inestimáveis.

Os meus pêsames a toda a família e amigos.

Que descanse em paz, Celso.

Sentiremos muito a sua falta.

Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense

Celso Barros era, acima de tudo, um tricolor apaixonado e tinha perfeito entendimento de sua importância para a história do clube. Meus mais sinceros sentimentos a sua mulher, seus filhos e netos. Que encontrem o consolo e a paz nas muitas homenagens que virão.

Mattheus Montenegro, pré-candidato à presidência do Fluminense

Quero expressar meus sentimentos a seus familiares e amigos e aos muitos que, como eu, têm imenso respeito e reconhecimento por sua trajetória como tricolor apaixonado.

Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

A CBF lamenta o falecimento de Celso Barros, ocorrido neste sábado (15), no Rio de Janeiro. Neste momento de dor e tristeza, a CBF se solidariza com familiares e amigos de Celso Barros.

Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta profundamente o falecimento de Celso Barros, aos 73 anos e se solidariza com todos os amigos e familiares do Dr Celso Barros.