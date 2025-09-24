Renato explica polêmica em Fluminense x Lanús: ‘Não conseguia ficar em pé’

Após a eliminação do Fluminense para o Lanús nesta terça-feira (23), o técnico Renato Gaúcho analisou o resultado em entrevista coletiva. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o time argentino e está fora da Copa Sul-Americana 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Uma das principais polêmicas da partida ficou por conta da saída de Hércules no intervalo do jogo. O treinador explicou o motivo da substituição do volante.

— Dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades de fazer o segundo e não fizemos. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta falar a mesma coisa porque vocês vão falar que é o mesmo discurso. É o desgaste do time. O Hércules não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Ele pediu para sair de novo porque não aguentava mais sequer ficar em pé. Por isso foi substituído. Mas as pessoas acham que o treinador errou, mudou errado. As pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria tirar o Hércules no intervalo, mas tive que tirar — explicou.

continua após a publicidade

— O segundo tempo caímos um pouco de produção, mas, mesmo assim, o jogo estava controlado. Infelizmente em um contra-ataque deles levamos o gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei alguns atacantes, mas infelizmente não conseguimos fazer o segundo gol. Quantas substituições você quer que eu faça? Agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Então deixa o técnico decidir. Eu tenho cinco substituições, duas fiz no intervalo do jogo — concluiu.

Renato Gaúcho no banco de reservas durante duelo entre Fluminense e Lanús, pela Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Com confusão entre argentinos e policiais, Fluminense é eliminado pelo Lanús

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Fluminense 1 x 1 Lanús

✅ Ficha técnica

Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)

📆 Data e horário: terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Canobbio 20'/1T (FLU), Aquino 21'/2T (LAN)

🟨 Cartões Amarelos: Thiago Silva, Renê e Freytes (FLU); Segovia (LAN).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)

➡️ Brasileirão: os clubes com mais pênaltis marcados a favor e contra

⚽ Escalações:

Fluminense (técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (John Kennedy); Serna (Keno), Canobbio (Riquelme) e Everaldo (Cano).

Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino):

Losada, Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Marcelino, Segovia (Aquino), Castillo (Bou)