Torcedores criticam titular do Fluminense em eliminação contra o Lanús: ‘Só erra’

Não deu para o Fluminense. O Tricolor foi eliminado da Sul-Americana diante do Lanús após um empate em 1 a 1, nesta terça-feira (23), no Maracanã. Durante a eliminação, torcedores do clube carioca criticaram o lateral Renê. O jogador foi responsável por errar um passe, que originou no gol adversário.

O lance aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o camisa 6 errou um passe na saída de bola. No decorrer do lance, Aquino tabelou com Marclino Moreno, e assim, saiu na frente do goleiro Fábio. Com muita frieza, o atacante do Lanús finalizou para o fundo das redes.

O erro de Renê não passou despercebido pelos torcedores do Fluminense.

Eliminação do Fluminense

Texto por: Pedro Brandão

O Fluminense entrou embalado pela linda festa de balões da torcida e colocou um ritmo frenético nos primeiros minutos de jogo. Precisando reverter o 1 a 0 da Argentina, o Tricolor teve três grandes chances antes dos 10 minutos. A primeira, Canobbio recebeu pela direita e chutou para a defesa de Losada. Na segunda Everaldo não conseguiu alcançar de cabeça. No lance seguinte, Eve de novo. Dessa vez o camisa 9 conseguiu cabeçear, mas foi por cima. O gol do time da casa parecia questão de tempo. O Lanús esperava uma bola para contra-atacar e confiava em Marcelino Moreno para tirar um coelho da cartola.

Depois do abafa inicial, a pressão do Flu parecia ter diminuído. Mas, aos 20 minutos, Canobbio acertou um voleio e impediu que a peteca caísse. 1 a 0. Serna driblou pela esquerda, Acosta cabeçeou para a pequena área, e o uruguaio finalizou sem chances para o goleiro do Lanús.

O Fluminense não foi ameaçado pelos argentinos depois de abrir o placar e chegava com perigo praticamente a cada três minutos. O time, porém, não conseguia converter suas chances. Everaldo destoou do alto nível técnico apresentado pelos outros jogadores. Enquanto Serna, Samuel, Canobbio, Martinelli, Hércules, Thiago Silva e outros mostravam qualidade e intensidade. O camisa 9 destoava e parecia estar em outra rotação.

Antes do início do segundo tempo, uma confusão entre torcedores do Lanús e policiais atrasou o recomeço da partida. Os jogadores do time argentino foram até a beira do setor onde acontecia a confusão.

O imbróglio influenciou diretamente no jogo, que ficou truncado até os 21 minutos, quando saiu o gol do Lanús. Antes disso, o Fluminense, em um lance isolado, viu o goleiro Losada fazer milagre após finalização de Martinelli quase da pequena área.

A segunda etapa foi marcada pelo excesso de contra-ataques sofridos pelo Flu. O time sentiu a saída de Hércules e não conseguiu preencher o setor para recuperar a bola. Além disso, a agressividade do primeiro tempo desapareceu. No lance do gol, o Lanús partiu em um 4 contra 4, e a situação se repetiu outras vezes de forma parecida. Os argentinos estavam mais próximos do segundo gol do que o Fluminense.

O cenário no final foi de caos. O Fluminense foi para o abafa e deixava os contra-ataques quase que para a sorte. Se não fosse a qualidade de Thiago Silva, provavelmente o Lanús teria virado. Na frente, o destino ainda foi cruel. O tocedor do Fluminense ainda viu uma bola na trave de Cano, de cabeça, nos últimos minutos, antes de acabar o jogo.