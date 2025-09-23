Briga em Fluminense x Lanús repercute nas redes sociais: ‘Confusão generalizada’

O retorno para o segundo tempo da partida entre Fluminense e Lanús, desta terça-feira (23), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, foi marcado por confusão. Um conflito generalizado entre torcedores do clube argentino com a polícia atrasou o recomeço da partida em cerca de 20 minutos.

Durante o período, jogadores do Lanús e do Fluminense se mostraram apreensivos dentro de campo. Nas redes sociais, imagens da confusão generalizada foram divulgadas rapidamente. Veja abaixo a repercussão do caso:

Confusão em detalhes

O episódio aconteceu durante o intervalo, quando os times ainda não estavam em campo para a segunda etapa. Na volta, os jogadores do Lanús foram até a beira do gramado, na direção do setor norte, para observar a situação. A arbitragem também se dirigiu ao local. Enquanto isso, os atletas do Fluminense permaneceram do outro lado, realizando aquecimento e aguardando a retomada da partida.

O primeiro foco do problema ocorreu no intervalo, no setor norte destinado à torcida argentina, quando brigas entre os próprios torcedores se iniciaram e a Polícia Militar entrou em ação para conter os ânimos, conforme o Lance! apurou com um dos resposáveis da segurança do Maracanã.

A intervenção da PM teve a intenção de separar os grupos de argentinos. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não houve um posicionamento oficial das autoridades sobre os incidentes.

Quando a partida estava prestes a recomeçar, por volta das 22h44 (de Brasília) — aproximadamente 15 minutos após o horário previsto para a volta do segundo tempo — um novo foco de confusão começou. Os jogadores já estavam posicionados para o reinício, mas a delegação argentina voltou a se dirigir à beira do gramado, próxima ao setor norte, para observar a situação.

Enquanto isso, os atletas do Fluminense permaneceram do outro lado do campo, realizando aquecimento e aguardando a definição da arbitragem. A bola deveria voltar a rolar por volta das 22h30, mas só voltou às 22h55.