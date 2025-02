O Fluminense anunciou a renovação de contrato de Jhon Arias com novo vínculo válido até junho de 2028. A proposta havia sido feita em agosto, sendo finalizada neste sábado (1) com ajustes de ambas partes. A informação foi divulgada pela repórter Aline Nastari e confirmada pelo Lance!.

Nos últimos meses, o Fluminense recebeu diversas investidas pela contratação do camisa 21, como Zenit, Galatasaray, Girona, Olympiacos e Feyenoord. No entanto, as operações não prosseguiam, pois o clube entendia algumas propostas como baixas, em termos de valores, mas também o atleta não tinha vontade de jogar na Rússia.

No novo contrato, Jhon Arias se torna o jogador mais bem pago da história do Fluminense com um salário que beira R$ 1,7 milhão. O atleta é um dos maiores ídolos do clube, tendo vencido a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

Na última quarta-feira, após a derrota para o Botafogo, o colombiano se declarou ao Fluminense ao comentar a dedicação que tem em campo. A declaração aconteceu horas antes de os dois lado sentarem para sacramentar o negócio, na manhã desta sexta.

- É difícil de explicar, porque quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas mais além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar com o Fluminense. No começo eu jogo por 30 minutos, depois eu jogo por 45, depois eu jogo por 60. Eu sempre falo que sempre tocando a saúde, eu vou jogar pelo amor com essa camisa. Quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas ainda mais além do natural - afirmou Jhon Arias em entrevista ao "SporTV".

Jhon Arias no Fluminense

Contratado em 2021, Jhon Arias disputou 196 jogos pelo Fluminense, marcou 43 gols e contribuiu com 42 assistências. Em 2025, o colombiano é uma das principais esperanças do Tricolor para a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano.

Arias é o quarto estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense, com 196 jogos. Se mantiver a média que tem de mais de 50 partidas por ano, tendência é assumir o topo dessa lista, que hoje é de Darío Conca com 272, no meio do novo contrato.

