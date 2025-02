Serna revela mudança de ambiente no Fluminense e rival favorito no Brasil

Contratado no meio de 2024 pelo Fluminense, Serna chegou ao Rio de Janeiro em um momento tenso vivido pelo clube. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor só conseguiu se livrar da degola na última rodada.

Em 2025, o colombiano admitiu que houve uma mudança em relação ao ambiente interno sem a negatividade de um possível rebaixamento. No entanto, o atleta pediu atenção para que o Fluminense não cometa os mesmos erros do ano anterior.

- Mudou muito. Sabíamos da pressão que tínhamos. Se sentia muito mais. Sempre foi um ambiente tranquilo, porque o presidente demonstrava plena confiança no nosso time. O ambiente mudou muito em relação ao que era ano passado. Agora está espetacular, porque não temos mais o peso nas costas. Agora começamos um novo ano para não cometer os erros de 2024 e fazer tudo da melhor forma.

Serna também revelou seu adversário favorito no Brasil, embora não seja nenhum dos rivais regionais, como Flamengo, Vasco e Botafogo. O ponta do Fluminense afirmou ter uma motivação extra para encarar o Palmeiras e explicou seus motivos.

- Quando cheguei, o Palmeiras foi meu primeiro jogo. Foi um momento muito especial pelo que significava estrear no Maracanã pelo Fluminense. E poder fazer um bom jogo e ajudar o time na vitória. Então pode ser que o Palmeiras seja o time favorito para jogar pelo que significou meu início e fim da temporada. Entendo que tenha uma motivação especial.

Em 2025, Serna participou de dois jogos como titular do Fluminense e busca se consolidar na nova temporada. O atleta disputa uma vaga no setor de ataque da equipe de Mano Menezes após ter salvado o Tricolor da queda em 2024 com gols chaves na reta final do Campeonato Brasileiro.