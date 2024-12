Quais opções o Fluminense tem para substituir Ganso?

Mano Menezes precisa encontrar solução no Fluminense para substituir o meia Paulo Henrique Ganso, que cumpre suspensão diante do Cuiabá. O camisa 10 foi expulso nos minutos finais do jogo contra o Athletico-PR.

Dentre as opções do treinador, Lima e Renato Augusto saem na frente na disputa por uma vaga na equipe titular. No duelo contra o Furacão, Ganso iniciou a partida no banco de reservas por conta de dores na região lombar, e o camisa 45 começou entre os 11.

Lima é o 3º maior goleador do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tendo marcado quatro gols, além de já ter contribuído com uma assistência. O jogador é tido como um coringa dentro do elenco, tendo feito diversas funções e com números expressivos na temporada.

Por outro lado, Renato Augusto possui características semelhantes as de Ganso, mas atuou bem menos tempo em relação ao seu concorrente a vaga no time titular. Em 16 partidas disputadas, o camisa sete marcou um gol e deu uma assistência.

Opção menos provável no Fluminense

Além dos dois meias, Mano Menezes contará com o retorno de Keno para o confronto decisivo com o Cuiabá. O atleta foi preservado diante do Athletico-PR devido a uma lesão muscular e foi substituído por Kevin Serna.

Existe a possibilidade do camisa 11 voltar ao time titular, e o colombiano seguir na equipe em uma formação mais ofensiva. No entanto, o comandante já havia dito em coletiva que o momento não pedia mudanças drásticas, como uma formação com quatro atacantes.

Nesse sentido, Jhon Arias poderia atuar mais centralizado como uma espécie de meio-campista, mas essa opção não é a mais provável. O camisa 21 vem se destacando pelo lado direito, onde balançou as redes contra o Furacão.