No evento de divulgação da próxima edição do Campeonato Carioca, Bittencourt também afirmou que o Time de Guerreiros sonha com a conquista do tricampeonato e repetir o feito alcançado pela última vez em 1985. Além disso, o Fluminense tem a chance de se aproximar em números de títulos do Flamengo.



- A gente valoriza demais o Campeonato Carioca. Desde que assumi o clube, sempre coloquei como meta não só conquistar a Libertadores, mas voltar a brilhar no Campeonato Carioca. Disputamos as últimas quatro finais. Somos bicampeões. A gente leva muito a sério e vamos buscar o tricampeonato que não vencemos desde 1985. Já conquistamos o bi e agora vamos em busca do tri.