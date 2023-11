Germán Cano segue quebrando recordes pelo Fluminense. Na vitória do Tricolor sobre o Coritiba, no Maracanã, por 2 a 1, o argentino chegou aos 39 gols no ano e se aproximou de uma marca histórica, que pertence a Romário. Caso marque mais um gol em 2023, o camisa 14 será o primeiro jogador do futebol brasileiro a balançar as redes 40 vezes em duas temporadas consecutivas - já que marcou 44 no ano passado - desde o Baixinho, em 2001 e 2002.