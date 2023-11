A transmissão do Carioca será feita pela TV Band, que já está fechada com Flamengo, Botafogo e Fluminense e irá exibir 35 partidas. A Bandsports será responsável por passar todos os jogos na televisão, enquanto o Canal GOAT tem os direitos das partidas via YouTube. As negociações com o Vasco estão avançadas e a tendência é de que haja um acerto o quanto antes.